قنا: 40 مليون جنيه لتأهيل البنية التحتية بمجمع الصناعات الصغيرة بالصالحية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القنا اليوم الأحد، مع المهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، لمتابعة الموقف التنفيذى لتطوير المجمع.

واستعرض محافظ قنا ورئيس الجهاز التنفيذى موقف تجديد وإحلال شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وإنشاء نقطتى إطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمناطق المجاورة وعمل سور أمامى وبوابات دخول وخروج وغرفة حراسة لخدمة العاملين بالمجمع.

وأوضح المحافظ أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجهاز التنفيذى للهيئة العامة فى وقت سابق لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بشأن معاونة المحافظة فى إدارة المجمع وتنفيذ أعمال تأهيل للبنية التحتية بهدف النهوض بقطاع الصناعات الصغيرة، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب بما يتماشى مع سياسة الدولة.

من جانبه، أشار رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية المهندس محمد أنور، إلى أنه سيتم تشكيل مجلس أمناء لإدارة المنطقة الحرفية يضم ممثلين من أصحاب الورش وبعض المسئولين من الجهاز الإدارى للمحافظة، وكذلك مسئولين من الجهاز لإدارة شئون المجمع، مؤكدا حرص الجهاز على دعم قطاع الصناعات الصغيرة بما يساهم فى النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج والتنمية.