محافظ الشرقية: أكثر من 241 ألف مواطن تقدموا للتصالح فى مخالفات البناء

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إنه تقدم 241 ألفا و835 مواطنا من أصحاب العقارات المخالفة، من إجمالى 269 ألفا و795 عقارا مخالفا، حتى الآن، بأوراقهم وسددوا مبلغ جدية التصالح، والبالغ قدره 40% من الرسوم المقررة.





وأضاف المحافظ، فى بيان، اليوم الأحد، أن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية بالشرقية تفتح أبوابها لاستقبال أصحاب العقارات والأبراج المخالفة لتقنين أوضاعهم والتصالح، قبل انتهاء المدة المحددة فى نهاية مارس الجارى. وأوضح أنه سيتم تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والأحياء والقرى خلال الفترة الحالية بمدى قدرتهم على تحقيق أعلى نسبة فى التصالحات مع أصحاب العقارات المخالفة والمتعدين على أملاك الدولة وأعلى عائدات فى المحافظة، وبمدى رضا المواطنين عن أدائهم، مناشدا المواطنين بسرعة التقديم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة. ووجه رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والأحياء والقرى بضرورة استمرار تلقى طلبات التصالح يومى الجمعة والسبت، علاوة على أيام الأسبوع، ومد ساعات العمل إلى ما بعد السادسة مساء، وتزويد المراكز التكنولوجية بمندوبين من البنوك الحكومية لتحصيل مقدم جدية التصالح وتخفيف التزاحم والتكدس أمام البنوك وتزويدها بعمالة مدربة وأجهزة حاسب آلى، لسرعة التعامل مع المواطنين.

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