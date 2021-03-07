مجلس الشيوخ ينهى الاستعدادات لإجراء انتخابات اللجان النوعية

جدة - نرمين السيد - أنهت الأمانة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، كافة الاستعدادات والترتيبات التنظيمية بمقرات اللجان النوعية للمجلس، حيث من المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، غدا الإثنين، دعوة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، لإجراء انتخابات اللجان النوعية.





ويضم مجلس الشيوخ، بحسب اللائحة الداخلية، 14 لجنة نوعية وهى (الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الخارجية والعربية والإفريقية، والدفاع والأمن القومى، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والإسكان والإدارة المحلية والنقل، والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والصحة والسكان، والزراعة والرى والموارد المائية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف). وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر، الأسبوع الماضى، القانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ونشر فى الجريدة الرسمية.

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