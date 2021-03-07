محافظ بورسعيد: تحويل كافة المحطات للعمل بالغاز الطبيعى خلال 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - قال محافظ بورسعيد عادل الغضبان، إنه خلال الثلاثة أشهر القادمة، سيتم تحويل كافة المحطات للعمل بالغاز الطبيعى لمواجهة الإقبال على محطات الغاز، وتقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات بما يضمن سرعة وجودة تنفيذ كافة الأعمال.





واستعرض المحافظ، مستجدات الأعمال الجارية لتحويل 17 محطة للعمل بالغاز الطبيعى، موجها بسرعة إنجاز الأعمال طبقا للجداول المحددة للتنفيذ، والتنسيق بين كافة الجهات ليتم الانتهاء من كافة المحطات التى تعمل بالغاز الطبيعى فى أقرب وقت. وقال الغضبان، أنه بدأ بالفعل تشغيل محطات بالغاز الطبيعى ضمن 17 محطة الجارى العمل بها، مستمعا لشرح مسؤولى شركات الغاز والاستعانة بالصور والفيديو التوضيحية، وتم عرض الموقف الإنشائى لمحطات الغاز التى يتم تجهيزها للعمل بالغاز الطبيعى، ومعدلات العمل فى توصيل المرافق للمحطات وموقف مد خطوط الغاز. وأوضح المحافظ، أن بورسعيد ضمن ست محافظات يتم تطبيق تحويل السيارات بها للعمل بالغاز الطبيعى، لمواجهة الازدحام على محطات وقود الغاز الطبيعى تنفيذًا لخطة الدولة، فى التوسع فى محطات الغاز الطبيعى ضمن البرنامج القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

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