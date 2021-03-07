التعليم: 99% نسبة حضور طلاب الصف الثانى الثانوى لأداء امتحان الفيزياء

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لوزارة التربية والتعليم، عبر موقع "فيسبوك"، تمكن 373.984 طالبا وطالبة من أداء امتحان الفيزياء بنجاح بنسبة 99%، بينما تمكن 207.187 طالبا وطالبة من أداء امتحان مادة التاريخ بنسبة 99%. كما أدى 27.016 طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى "منازل – دمج – دولى" الامتحان ورقيًا من إجمالى 27.938 طالبا وطالبة بنسبة حضور 96.7%.

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