جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، عن قطع المياه غدا الإثنين، عن عدد من قرى مراكز شربين وطلخا وبلقاس ولمدة عشر ساعات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء من ذات اليوم.





وأضاف فى تصريحات اليوم الأحد، أن ذلك الإجراء جاء بناء على التقرير الذى عرضه المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بأعمال ربط خط المياه الجديد ( شربين - الطويلة ) قطر 630 ملم بولى إيثيلين خط شربين ازدواج طلخا بسنديلة قطر 600 ملم. وأفاد تقرير الشركة أن الخط المشار إليه يقع أمام مصرف الدبوسى الأمر الذى يستدعى غلق خط 600 ملم، مشيراً إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه أثناء فترة أعمال تركيب الخط الجديد المذكور، هى القرى الواقعة على طريق طلخا شربين وعن القرى التابعة لمركز طلخا هى قرى الطويلة وكفر الطويلة وبطرة وبساط وكتامة وديسط ، والقرى التابعة لمركز شربين وهى الشيخ سميط وبعض المنازل الواقعة على الطريق السريع، ما بين كل من قرى الحطبة والدبوسى وكذا معهد الكبد المصرى وعن القرى التابعة لمركز بلقاس هى قرية بسنديلة ودملاش والجوارية . وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطنى تلك المناطق وجميع الوحدات المحلية، والهيئات والمصالح الحكومية والمستشفيات والمخابز نطاقها اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم من من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطع المياه غدا عن عدد من القرى بالدقهلية لمدة 10 ساعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.