إنهاء خدمة صالح عباس من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية (مستند)

أنهى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، خدمة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر لبلوغه سن المعاش. ويعد عباس من مواليد 25 أبرايل عام 1961. وجاء ذلك القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 102 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى تتبع له والقوانين المعدلة له ولائحتة التنفيذية وتعديلاته وعلى قرار شيخ الأزهر في التفويض فى بعض الاختصاصات.

واليوم تفقد الشيخ صالح عباس، عدد من لجان الامتحانات للشهادة الإعدادية الأزهرية والنقل للمرحلة الثانوية في منطقة الشروق.

وعملت "صوت الأمة" من مصدر مطلع بأن الشيخ صالح عباس قدم في وقت سابق لوكيل الأزهر طلباً باستقالته لظروف صحية وإجراء عملية جراحية بالعمود الفقري، وتم رفض الطلب من وكيل الأزهر لاحتياج القطاع لإشرافه على امتحانات الفصل الدراسة الأول.