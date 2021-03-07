فيديوجراف: منحة العمالة غير المنتظمة.. الدولة تخفف آثار كورونا

جدة - نرمين السيد - مع بدء انتشار فيروس كورونا فى مصر والعالم، أدركت الدولة المصرية، حجم المعاناة التى ستتسبب فيها الجائحة للعمالة اليومية أو ما تعرف باسم "العمالة غير المنتظمة، ليوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصرف منحة لهؤلاء العمال الذين تأثرت أعمالهم.





وحددت الحكومة منحة قدرها 500 جنيه لكل فرد لمدة 3 أشهر، لكن بعد انتهاء هذه المدة، وجه الرئيس السيسى بمد فترة صرفها 3 أشهر ‏أخرى. وبلغ عدد المستحقين 1.5 مليون عامل خلال الفترة الأولى، فيما وصلت نسبة المستحقين خلال الفترة الثانية إلى 1.7 مليون عامل، حيث عكست المنحة حرص الدولة على مصالح العمالة المصرية. وبدأت الحكومة اليوم الأحد، 7 مارس 2021، فى صرف الدفعة الأخيرة، لتكون الدولة قد خصصت مبلغ 5.3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

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