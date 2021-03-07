فلكيا.. الأحد المقبل أول أيام شهر شعبان

جدة - نرمين السيد - وقال المهندس طارق جودة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الخرائط بهيئة المساحة، إن هلال شهر شعبان لعام 1442 هجريا سيولد فلكيا يوم السبت 29 من شهر رجب لعام 1442 الموافق 13 مارس 2021 فى تمام الساعة 12 والدقيقة 22 بتوقيت مصر، ويغرب الهلال بعد غروب الشمس فى جميع المدن المصرية بمدد مكث ما بين 5 إلى 8 دقائق وهى فترة مكث كافية لرؤية الهلال فى حالة وضوح الرؤية.
وأشار جودة، إلى أن اللجان تستطيع "فى حالة خلو السماء من الأتربة والسحب" من إثبات رؤية هلال الشهر، والاحتفال بأول شهر شعبان من عام 1442.
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