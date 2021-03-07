بروتوكول تعاون بين الطيران والصحة لاستقبال جثامين الموتى بمطار سوهاج

وأضاف المحافظ، فى بيان اليوم الأحد، أن البروتوكول يتضمن قيام مديرية الصحة بتوفير ثلاجة لحفظ جثامين الموتى فى المستشفيات الأقرب إلى مطار سوهاج، فى حالة استقبال جثمان داخل المطار لحين تسليمه إلى ذويه من الدول التى توجد بها رحلات طيران مباشر إلى مطار سوهاج.
وأعرب عن تقديره لمجهودات وزارتى الطيران المدنى والصحة فى التعاون مع المحافظة لتحقيق هذا المطلب المهم لأبناء سوهاج، وتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لأهالى المحافظة.
وأوضح أنه بناء على توجيهات وزارة الطيران، فإنه سيتم شحن جثامين المصريين المتوفين فى الخارج من الدول التى لا يوجد بها رحلات طيران مباشر إلى مطار سوهاج، ليتم التعامل معها عند الوصول إلى مطار القاهرة بصفة الترانزيت لحين إنهاء كافة الإجراءات، حيث تقوم شركة مصر للطيران بنقل الجثامين برا من مطار القاهرة إلى سوهاج.
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