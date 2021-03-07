المصريين الأحرار يثمن جهود السعودية فى توفير لقاح كورونا مجانا للمقيمين

وقال أحمد على حسن، مسؤول المصريين بقطاع الخليج فى الحزب، إن السعودية وفرت لقاح مكافحة فيروس كورونا مجانا للمقيمين بها ومتوافر فى الغالبية العظمى من الصيدليات، وحرصًا على حياة وسلامة الجميع ندعو المصريين لإصدار جواز سفر صحى وتلقى اللقاح.
وأعرب عن تقديره للملكة السعودية وقيادتها لاتخاذ قرارات سريعة بشأن محاصرة الفيروس، داعين أن يحفظ الله مصر والسعودية وبلدان العالم كافة من الوباء وتعود الحياة إلى طبيعتها.
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