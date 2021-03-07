صور.. الكشف على 1440 مواطنا ضمن مبادرة حياة كريمة في كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية طويلة نشرت التابعة لمركز قلين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم خدمات طبية للمواطنين بالقرية والقرى المجاورة بشكل مباشر.





وقالت فى بيانها، اليوم الأحد، إن القوافل الطبية تنظم تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور بكر حميدة، منسق القوافل الطبية بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم توقيع الكشف الطبى على 1440 مواطنًا خلال القافلة التى نظمتها المديرية، وضمت العديد من التخصصات الطبية المختلفة بإجمالى 10 تخصصات، بجانب خدمات التحاليل الطبية والأشعة اللازمة، بالإضافة إلى صيدلية القافلة تتوافر فيها جميع الأدوية، لتغطية جميع التخصصات المختلفة، كما جرى عمل تقارير طبية وندوات تثقيفية للمترددين على القافلة، لزيادة الوعى الصحى بين المواطنين.