صور.. الكشف على 1440 مواطنا ضمن مبادرة حياة كريمة في كفر الشيخ

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وقالت فى بيانها، اليوم الأحد، إن القوافل الطبية تنظم تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
وأوضح الدكتور بكر حميدة، منسق القوافل الطبية بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم توقيع الكشف الطبى على 1440 مواطنًا خلال القافلة التى نظمتها المديرية، وضمت العديد من التخصصات الطبية المختلفة بإجمالى 10 تخصصات، بجانب خدمات التحاليل الطبية والأشعة اللازمة، بالإضافة إلى صيدلية القافلة تتوافر فيها جميع الأدوية، لتغطية جميع التخصصات المختلفة، كما جرى عمل تقارير طبية وندوات تثقيفية للمترددين على القافلة، لزيادة الوعى الصحى بين المواطنين.
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