غدا القاهرة تشهد أول مجلس وزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط

تشهد القاهرة غدا، الاثنين، عقد أول مجلس وزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، والذي يهدف إلى إنشاء سوق غاز مستدام في شرق البحر الأبيض المتوسط ، والحد من أي مخاطر تقنية واقتصادية وسياسية في هذه المنطقة، وتشجيع شركات النفط والغاز والمستثمرين والمؤسسات المالية للاستثمار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وافتتح مقر المنتدى الذي تحول إلى منظمة إقليمية في القاهرة، مطلع شهر مارس الجاري، بما يساهم في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي والاستفادة من الإمكانات الكاملة للغاز الطبيعي في شرق المتوسط.
وتهدف مصر من توقيع شراكات مع فاعلين إقليميين في مجال الطاقة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية للطاقة ضمن أهداف محور الطاقة ومن خلال إنتاج الطاقة من الموارد المحلية وتعظيم درجة الاعتماد عليها في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية_مصر_2030.
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