اليوم بدء صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الأخيرة مارس 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - اليوم صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الأخيرة لشهر مارس الجاري 2021 ولذلك مؤشرات البحث عالية ولن تتوقف، لأن الرسائل لم تأتي للمستفيدين جميعاً في يوم واحد لكثرة عددها التي يقارب من 2 مليون وأكثر، ولذلك تتبع شركات الإتصالات أنظمة معينة لتخفيف الضغط على مكاتب البريد والبنوك الزراعية وماكينات الصراف الآلي ATM، تابعوا معنا التقرير التالي للحصول على المزيد من التفاصيل عن منحة العمالة منتظمة.

صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الأخير مارس 2021

بعد طول انتظار وأخيراً بدأت عملية صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة السادسة والأخيرة مطلع صباح اليوم الأحد الموافق 7 مارس من وردت إليه رسالة بموعد الصرف الأمس السبت 6 مارس 2021 و عملية الصرف تتم داخل مكاتب البريد والبنوك الزراعية بشكل مستقر ومنتظمة مع اتباع كافة المواطنين لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية تجنباً الإصابة.

وأكدت وزارة القوى العاملة أن عملية الصرف تستمر لمدة 10 أيام وأكثر لكي يحصل المواطنين على مستحقاتهم دون التعرض للازدحام، يرجى العلم من يوجد لديه فيزا الصرف التي حصل عليها بعد الدفعة الأولى على التوجه لماكينات الصراف الآلي والاستعلام عن الرصيد حالة إن لم تأتي رسالة.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة