انت الان تتابع تفاصيل خبر أماكن تلقي لقاح كورونا بكل المحافظات ومواعيد العمل بالمراكز المخصصة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يتساءل الملايين عن أماكن تلقي لقاح كورونا بعد بدأ التطعيم, حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية عن بدأ تلقي لقاح كورونا لكبار السن, وأصحاب الأمراض المزمنة بعدما سجل أكثر من 160 ألف مواطن على الموقع الرسمي المخصص لحجز تلقي لقاح كورونا، وقد تم تخصيص عدد من المراكز على مستوى الجمهورية مجهزة بعيادات وصالات انتظار للمواطنين ممن تلقوا اللقاح لحين الأطمئان على صحتهم.

أوراق مطلوبة حين الذهاب لأماكن تلقي لقاح كورونا

وفي حالة توجه المواطنين لأماكن أخذ اللقاح بعد وصول رسالة موعد اللقاح ومركز اللقاح المحدد يتم اصطحاب أصل بطاقة الرقم القومي إذا كان المواطن مصري، وفي حالة الأجانب فعليه اصطحاب أصل جواز السفر ويجب أن يكون ساري، وفي حالة اللاجئين أصحاب وثيقة لجوء سارية.

خطوات التسجيل لتلقي لقاح الكورونا والمستندات المطلوبة

أماكن تلقي لقاح كورونا على مستوى الجمهورية

محافظة القاهرة:

منطقة النزهة/ مركز طب النزهة/ مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساءً.

القاهرة الجديدة/ مركز طب القطامية/ مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساءً.

محافظة الجيزة:

منطقة المهندسين/ مركز فاكسيرا/ مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 9 مساءً.

ميت عقبة/ مركز صحة ميت عقبة/ مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساءً.

مدينة 6 أكتوبر/ المركز الطبي بجنوب طريق دهشور/ مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساءً.

منطقة الصف/ المركز المتميز بالإخصاص/ مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساءً.

محافظة القليوبية:

منطقة شبرا/ مستشفى معهد ناصر/ مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 9 مساءً.

كفر شكر/ مستشفى كفر شكر/ مواعيد العمل من 3 عصرا حتى 9 مساءً.

محافظة الإسكندرية:

منطقة العطارين/ المركز الأفريقي لصحة المرأة/ مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساءً.

مينا البصل/ مركز صحة أسرة المفروزة/ مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساءً.

المتنزه/ مركز صحة أسرة العمراوي/ مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساءً.

محافظة أسوان:

مستشفى صدر أسوان/ مواعيد العمل من 3 عصرا حتى 9 مساءً.

محافظة أسيوط:

منطقة غرب أسيوط/ مستشفى الإيمان العام/ مواعيد العمل من 3 عصرا حتى 9 مساءً.

شرق أسيوط/ مركز صحة الوليدية/ مواعيد العمل من 3 عصرا حتى 9 مساءً.

القوصية/ الوحدة الصحية ببني زيد بوء/ مواعيد العمل من 3 عصرا حتى 9 مساءً.

أبو تيج/ الوحدة الصحية بنزلة باكور/ مواعيد العمل من 3 عصرا حتى 9 مساءً.

محافظة الإسماعيلية:

مجمع الإسماعيلية/ مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 9 مساءً.

محافظة الأقصر:

مستشفى حميات الأقصر/ مواعيد العمل من 1 ظهرا حتى 7 مساءً.

محافظة البحر الأحمر:

منطقة الغردقة/ وحدة صحة الأسرة بالأحياء/ مواعيد العمل من 3 عصرا حتى 9 مساءً.

محافظة البحيرة:

منطقة دمنهور/ معهد الطب القومي بدمنهور/ مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساءً.

مركز دمنهور/ مستشفى دنشال التعليم/ مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساءً.

محافظة الدقهلية:

المنصورة/ مستشفى المنصورة الدولي/ مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساءً.

محافظة السويس:

منطقة فيصل/ وحدة طب أسرة مبارك/ مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساءً.

محافظة الشرقية:

مركز صحة ثان الزقازيق/ مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساءً.

محافظة الغربية:

المحلة ثاني/ معهد كبد المحلة/ مواعيد العمل من 3 عصرا حتى 9 مساءً.

محافظة الفيوم:

منطقة بندر الفيوم/ بالمركز الطبي بكيمان فارس/ مواعيد العمل من 2 ظهرا حتى 8 مساءً.

محافظة المنوفية:

منطقة منوف/ مستشفى حميات منوف/ مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساءً.

محافظة المنيا:

منطقة سمالوط/ مستشفى سمالوط النموذجي/ مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساءً.

محافظة الوادي الجديد:

منطقة الخارجة/ مركز طبي الخارجة/ مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 3 عصرا.

الداخلة/ مركز طبي الداخلة/ مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 3 مساءً.

محافظة بني سويف:

مستشفى بني سويف التخصصي/ مواعيد العمل من 3 عصرا حتى 9 مساءً.

محافظة بورسعيد:

مستشفى النصر/ مواعيد العمل من 2 عصرا حتى 9 مساءً.

محافظة جنوب سيناء:

مستشفى شرم الشيخ الدولي/ مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساءً.

محافظة دمياط:

مركز القلب والجهاز الهضمي/ مواعيد العمل من 3 عصرا حتى 9 مساءً.

محافظة سوهاج:

مركز رعاية طفل شرق/ مواعيد العمل من 3 عصرا حتى 9 مساءً.

محافظة شمال سيناء:

العريش/ مستشفى العريش العام/ مواعيد العمل من 3 عصرا حتى 9 مساءً.

محافظة قنا:

مركز صحة الأسرة المشروع الأوروبي/ مواعيد العمل من 8 صباحا حتى 8 مساءً.

محافظة كفر الشيخ:

مستشفى قلين/ مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساءً.

محافظة مطروح:

مستشفى القلب مجمع المستشفيات/ مواعيد العمل من 3 عصرا حتى 9 مساءً.