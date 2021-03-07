لولاهم ما كنا هنا.. القوات المسلحة تنشر فيديو احتفالا بيوم الشهيد

جدة - نرمين السيد - وعرض الفيديو مجموعة صور لشهداء الواجب دفاعا عن الوطن، كما عرض جزء من حديث للرئيس عبدالفتاح السيسى قال خلال: "دماء بذلت لأجل حماية الناس وحماية الوطن والحفاظ عليه".

وشارك فى التعليق على الفيديو الفنان كريم عبدالعزيز.

وتحتفل مصر كل عام فى 9 مارس بيوم الشهيد، تخليدًا لذكرى استشهاد رئيس أركان حرب الجيش المصرى الفريق أول عبدالمنعم رياض، والذى استشهد فى 9 مارس عام 1969.