الخارجية : نتابع واقعة مقتل مواطن مصرى بالرياض

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان للوزارة، عبر موقع "فيسبوك"، زار الدكتور إيهاب عبدالحميد، قنصل جمهورية مصر العربية فى الرياض، صباح اليوم الأحد، مصلحة الطب الشرعى، وعقد اجتماع مع مديرها، للتأكيد على اهتمام السلطات المصرية بالقضية وبسرعة انتهاء الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن فى أسرع وقت.

كما زار القنصل المواطن المصرى المصاب فى الحادث حسين أسامة محمد حسن بالمستشفى، والتقى بالأطباء المتابعين لحالته وبمدير المستشفى، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية.

وأوضحت الوزارة، أن القنصلية مستمرة فى التواصل بشكل مستمر مع ذوى المتوفى لاطلاعهم على مجريات القضية والإجراءات التى تتخذها القنصلية أولا بأول والخطوات المقرر اتخاذها لاستكمال التحقيقات وإحالة القضية للقضاء.