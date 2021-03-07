- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان للوزارة، عبر موقع "فيسبوك"، زار الدكتور إيهاب عبدالحميد، قنصل جمهورية مصر العربية فى الرياض، صباح اليوم الأحد، مصلحة الطب الشرعى، وعقد اجتماع مع مديرها، للتأكيد على اهتمام السلطات المصرية بالقضية وبسرعة انتهاء الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن فى أسرع وقت.
كما زار القنصل المواطن المصرى المصاب فى الحادث حسين أسامة محمد حسن بالمستشفى، والتقى بالأطباء المتابعين لحالته وبمدير المستشفى، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية.
وأوضحت الوزارة، أن القنصلية مستمرة فى التواصل بشكل مستمر مع ذوى المتوفى لاطلاعهم على مجريات القضية والإجراءات التى تتخذها القنصلية أولا بأول والخطوات المقرر اتخاذها لاستكمال التحقيقات وإحالة القضية للقضاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية : نتابع واقعة مقتل مواطن مصرى بالرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.