وبحث أشتية مع السفير المصرى الحلول المقترحة لحل أزمة الكهرباء فى قطاع غزة جذريا، لا سيما من خلال مشروع إنشاء خطوط ناقلة للغاز إلى القطاع بتمويل قطرى أوروبى.
وناقش رئيس الوزراء مع السفير المصرى الجهود الفلسطينية المصرية المتعلقة باستثمار غاز غزة، عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين بحضور الرئيس محمود عباس، مؤكدا الحرص على أن يكون التزود بالغاز من مصر وليس من إسرائيل للتخلص من التبعية لها فى هذا الجانب.
ووضع رئيس الوزراء الفلسطينى، السفير طايل فى صورة التحضيرات الجارية لعقد الانتخابات التشريعية، وحرص الجميع على إنجاحها فى ظل الظروف السياسية الصعبة، مشيدا بالدور المصرى المهم فى رعايته المصالحة الوطنية ودعم القضية الفلسطينية.
وحول العلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، أوضح اشتية: "نعمل على استراتيجية واضحة فى التعامل مع الإدارة"، مؤكدا أهمية أن لا تكون العلاقة الفلسطينية الأمريكية مرتكزة على العلاقة مع إسرائيل فقط.
من جانبه، أكد السفير المصرى مواصلة دعم مصر للجهود الفلسطينية فى تحقيق المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن العمل جارٍ لإرسال مراقبين مصريين للمشاركة فى الجهود الدولية للإشراف على الانتخابات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزارء الفلسطينى: حريصون على التزود بالغاز من مصر وليس من إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.