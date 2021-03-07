التعليم: لم نرصد أى شكوى من امتحان الإعدادية اليوم

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لوزارة التعليم، عبر موقع "فيسبوك"، بلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 98.39%، من إجمالى 1.640.063 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية. ولم ترصد التعليم، أى شكاوى بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.

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