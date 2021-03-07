الخارجية تنعى المدير التنفيذى لمؤسسة آنا ليند للحوار

جدة - نرمين السيد - نعت وزارة الخارجية، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، بمزيد من الحزن والأسى المدير التنفيذى لمؤسسة آنا ليند للحوار بين الثقافات والشعوب، الدكتور نبيل الشريف، الذى وافته المنية أمس بالعاصمة الأردنية عمّان.





وتوجهت الوزارة، بخالص العزاء لعائلته الكريمة ولسائر أسرة المنطقة الاورومتوسطية، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وعمل الفقيد، على مدار السنوات الماضية فى تعزيز دور مؤسسة آنا ليند من أجل خدمة التواصل الثقافى والحضارى عبر ضفتى المتوسط، وهى المؤسسة التى تعتز مصر باستضافة مقرها فى الاسكندرية.

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