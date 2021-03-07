الإفتاء: بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء حرام شرعا

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدار، أن بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء حرام شرعًا، من حيث كونه استيلاء على مال الغير بغير حق، ويزيد فى كِبر هذا الذنب كون المال المعتدى عليه مالًا للفقراء الذين يحتاجون إلى مَن يرحمهم ويحافظ لهم على مالهم وينميه ويزيده.

كما أكدت أن هذا الفعل أيضًا مخالفة لولى الأمر الذى جعل الله تعالى طاعتَه فى غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى: "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ".