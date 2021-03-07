محافظ البحر الأحمر يطمئن على سكان عقار بعد انهيار جزء منه بالغردقة

جدة - نرمين السيد - انتقل محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى، مساء اليوم الأحد، فى استجابة سريعة منه، لبلاغ يفيد بسقوط سقف غرفة داخل شقة بعمارة رقم 14، بمنطقة أبو عشرة بمدينة الغردقة، حيث حرص على معاينة موقع الحادث بنفسه على الطبيعة.





وأكد محافظ البحر الأحمر، أن الحادث أسفر عن إصابة سيدة تدعى سماح مسعد جرجس "42" سنة، حالتها متوسطة، موجهاً بسرعة نقلها إلى مستشفى الغردقة العام، مشدداً على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحيّة والعلاجية لها. وكلف المحافظ بسرعة إخلاء العقار بالكامل من السكان حرصاً على سلامتهم، وتشكيل لجنة هندسية فوراً لدراسة أسباب الحادث، موجهاً بتوفير شقق سكنية بديلة لسكان العقار لحين انتهاء المعاينات الفنية والتأكد من سلامة المبنى. كما حرص المحافظ على الإطمئنان، على السيدة المصابة وتوجه إلى مستشفى الغردقة العام، وقام بزيارتها وتابع بنفسه تقديم كل أوجه الرعاية الصحية لها، وحالتها مستقرة.

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