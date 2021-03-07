الخارجية: متابعة مستمرة لواقعة مقتل المواطن المصري عشري محمد حسن بالرياض

تواصل وزارة الخارجية متابعة واقعة مقتل المواطن المصري عشري محمد حسن بالرياض، حيث قام د. إيهاب عبد الحميد، قنصل مصر في الرياض، صباح اليوم الأحد، بزيارة مصلحة الطب الشرعي، وعقد اجتماع مع مديرها، للتأكيد على اهتمام السلطات المصرية بالقضية وبسرعة انتهاء الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن في أسرع وقت.

كما قام القنصل بزيارة المواطن المصري المصاب في الحادث حسين أسامة محمد حسن بالمستشفى، والتقى بالأطباء المتابعين لحالته وبمدير المستشفى، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية.

وتستمر القنصلية في التواصل بشكل مستمر مع ذوي المتوفى لاطلاعهم على مجريات القضية والإجراءات التي تتخذها القنصلية أولا بأول والخطوات المقرر اتخاذها لاستكمال التحقيقات وإحالة القضية للقضاء.

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