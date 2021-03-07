فيديو.. يقظة قائد قطار تنقذ حياة سيدة ألقت بنفسها على شريط السكة الحديد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء دخول قطار 983 أسوان/ القاهرة محطة أبو تشت، فوجئ قائد القطار بسيدة تلقى بنفسها على شريط السكة الحديد، وبسرعة وحسن تصرف ويقظة تامة تمكن قائد القطار بالرباط وإيقاف القطار قبل دخوله المحطة تجنبًا لدهس السيدة.





وحمل الأهالى الذين شاهدوا الواقعة، السيدة من طريق القطار ليواصل بعدها مسيره، حتى المحطة دون أية إصابات أو تلفيات، وتم تسليم السيدة التى ألقت بنفسها على شريط السكة لمركز شرطة أبو تشت. وأثنت الهيئة، على يقظة وأداء قائد القطار لالتزامه فى العمل وحرصه على اتباع التعليمات المنظمة لحركة وسلامة مسير القطارات. ووجهت وزارة النقل، بتكريم ومكافأة قائد القطار، ومن المقرر تكريمه بمكتب رئيس هيئة السكك الحديدية. وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواطنين بضرورة اتباع تعليمات السلامة عند المرور عبر خطوط السكك الحديدية حفاظًا على أرواحهم وأمان وانتظام مسير القطارات.

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