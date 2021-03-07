محافظ بنى سويف يبحث الخطوات المبدئية لإقامة معرض أهلا رمضان

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، الخطوات المبدئية لإقامة معرض" أهلًا رمضان" على مساحة 800 متر، خلف الصالون الأخضر فى مدينة بنى سويف، بجانب إقامة معارض مماثلة فى باقى مراكز المدن، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم التى يزداد عليها الطلب خلال الشهر المبارك.





جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم الأحد، مع السكرتير العام جمال مسعود، ومدير وحدة التنمية الاقتصادية الدكتور علاء سعيد، ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى التموين والغرفة التجارية والزراعة والطب البيطرى والمواقف ومباحث التموين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركة الوطنية للصناعات الغذائية لمناقشة خطة المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتزامنًا مع احتفالات بنى سويف بعيدها القومى مارس 2021.

وأوضح غنيم أن المعارض المزمع إقامتها، ستتضمن كافة السلع الأساسية ومستلزمات الشهر الفضيل من اللحوم والدواجن والسلع الأساسية وياميش رمضان بأسعار مناسبة عن مثيلتها فى الأسواق، بالتوازى مع خطة المحافظة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المشاركة، وتتركز على التوسع فى إقامة منافذ لبيع السلع الثابتة والمتنقلة، من خلال 148 منفذًا تابعًا لمشروع"جمعيتى"، و4 هايبرات فى مدن: بنى سويف، الفشن، الواسطى وأهناسيا، بهدف إتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأكد أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وتفادى الزحام فى ظل الإقبال المتوقع على تلك المعارض مع التأكيد على حسن التعامل مع المترددين على المعارض، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعى ضمن خطة المحافظة للحد من انتشار العدوى بالفيروس، ومراعاة تلك الإجراءات فى أعمال تجهيز وإقامة المعارض، فضلًا عن مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بالإرشادات التوعوية التى أقرها الطب الوقائى فى مديرية الصحة، بجانب تكثيف المتابعة الدورية من الأجهزة الرقابية والتفتيشية للتأكد من جودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات.