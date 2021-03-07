نائب بالشيوخ: زيارة السيسى للسودان تظهر قوة العلاقات التاريخية

جدة - نرمين السيد - أكد النائب محمد الرشيدى عضو مجلس الشيوخ، والقيادى بحزب الشعب الجمهورى، أن الزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى لدولة السودان توضح مدى العلاقات القوية بين البلدين فضلا عن أنها تظهر قوة العلاقات التاريخية وحرص مصر لتقديم جميع أنواع الدعم لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب السودانى.





واعتبر الرشيدى فى بيان له اليوم، أن زيارة الرئيس هى رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر القومى، مشيرا إلى أن هذه الزيارة سيكون لها آثارها الايجابية والكبيرة على دعم العلاقات المصرية السودانية فى مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها. وأعرب عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته باتفاقيات التعاون المصرى السودانى فى مختلف المجالات الصناعية والتجارية وغيرها، موضحا أن العلاقات بين شعبى وادى النيل تضرب بجذورها على مر التاريخ، وأن دولة السودان تعتبر عمق استراتيجى لمصر، وهى جزء منها، قائلا: "ما يهدد الأمن القومى السودانى يهدد بالتباعية الأمن القومى المصرى". وأكد النائب، أن نمو ورخاء مصر أو السودان يصب فى مصلحة البلد الآخر، والبلدان يربطهما ارتباط روحى ومكانى، وما يهدد الأمن المائى السودانى يمثل تهديدًا للأمن المائى المصرى.

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