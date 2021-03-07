إنفوجراف.. أجهزة تستمر فى استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها

جدة - نرمين السيد - وأوضح الجهاز أنه من الأجهزة التى تستمر فى استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها هى شواحن الأجهزة والميكرويف والمروحة والخلاط والكمبيوتر فى وضع الاستعداد. ونصح الجهاز المواطنين، بنزع الشاحن بعد الاستخدام وفصل الكمبيوتر بعد استخدامه، وعدم ترك أى فيشة فى الكهرباء بعد الاستخدام.

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