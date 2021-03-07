للفئات المستحقة.. الصحة تعلن أسماء وعناوين مراكز تطعيمات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن أسماء وعناوين، مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، أن الفئات المستحقة لتلقي لقاح فيروس كورونا محددة على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل http://www.egcovac.mohp.gov.eg/ ، وذلك، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة.

وأضافت أنه تم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، وهم (العاملون في القطاع الطبي، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم كل من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن).

وجاءت أسماء وعناوين مراكز تلقي اللقاح كالتالي:-

- محافظة القاهرة تم تخصيص مركزين وهما:

النزهة: "مركز طبي النزهة مواعيد العمل من 9 ص حتى 5 م، ويقع بشارع عمار بن ياسر - المطار – النزهة".

القاهرة الجديدة: "مركز طبي القطامية، مواعيد العمل من 9 ص حتى 5م، ويقع بشارع بنك الاسكان والتعمير محطة البنك اسكان النقابات.

مركز الزهور بالاسمرات.

-محافظة الجيزة وتم تخصيص 4 مراكز:

المهندسين : مركز فاكسيرا، ويعمل من 9 صباحا حتى 9 مساء ويقع بشارع البطل أحمد عبد العزيز – الدقي.

ميت عقبة: مركز صحة ميت عقبة، ومواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساء ، ويقع 302 شارع السودان - المطار - امبابة – الجيزة.

مدينة 6 أكتوبر: المركز الطبى بجنوب طريق دهشور، شرق الفيوم مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5م.

الصف: المركز المتميز بالأخصاص مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساء.

محافظة القليوبية وتم تخصيص مركزين:

شبرا: مستشفى معهد ناصر، مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 9 مساء ويقع 1351 كورنيش النيل - الساحل – القاهرة.

كفر شكر: مستشفى كفر شكر مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 3 عصرا ويقع كفر شكر – القليوبية.

محافظة الإسكندرية وبها 3 مراكز:

العطارين: المركز الأفريقي لصحة المرأة مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساء، ويقع بشارع عبد الحميد بدوي - الازاريطة.

مينا البصل: مركز صحة أسرة المفروزه ، مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساء، ويقع الورديان شرق - قسم مينا البصل.

المنتزه: مركز صحة أسرة العمراوي ـ مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساء ، ويقع ثاني المنتزه – الإسكندرية.

محافظة الإسماعيلية:

مجمع الإسماعيلية مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 9 مساء، ويقع الإسماعيلية الطريق الدائرى.

محافظة بورسعيد:

مستشفى النصر مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 2 عصرا ، ويقع ش. عبد الهادى الحديدى - طريق النصر.

محافظة جنوب سيناء:

شرم الشيخ-مستشفى شرم الشيخ الدولى مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساء ويقع شرم الشيخ - جنوب سيناء.

محافظة شمال سيناء:

العريش - مستشفى العريش العام ، مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 3 عصرًا ، ويقع شارع الجيش من شارع 23 يوليو.

محافظة المنوفية:

منوف- مستشفى حميات منوف مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساء ، ويقع شارع الجيش - منوف.

محافظة الغربية:

المحلة ثان-معهد كبد المحلة مواعيد العمل 9 صباحا حتى 3 عصرًا ويقع سكة طنطا - المحلة الكبر قسم ثان.

محافظة كفر الشيخ:

مركز قلين- مستشفى قلين الجديدة مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساء ويقع شارع الجمهورية - مدينة قلين - كفر الشيخ .

محافظة مطروح:

مستشفى القلب بمجمع المستشفيات، مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 3 عصرًا ، ويقع شارع اسكندرية - وسط البلد.

محافظة البحيرة وبها مركزان :

دمنهور: المعهد الطب القومى بدمنهور مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساء.

مركز دمنهور: مستشفى دنشال التعليمي ، مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساء ، يقع العوجة – دمنهور.

محافظة دمياط:

مركز القلب والجهاز الهضمى مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 3 عصرًا.

محافظة الدقهلية:

مستشفى المنصورة الدولى مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساء.

محافظة الفيوم:

بندر الفيوم- المركز الطبى بكيمان فارس مواعيد العمل من 8 صباحا حتى 2 ظهرا.

محافظة بنى سويف:

مستشفى بنى سويف التخصصى، مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 3 عصرًا.

محافظة السويس:

فيصل - وحدة طب أسرة مبارك مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساء.

محافظة المنيا:

سمالوط - مستشفى سمالوط النموذجى، مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساء ، ويقع الطريق السريع – سمالوط.

محافظة أسيوط وبها 4 مراكز :

غرب أسيوط: مستشفى الإيمان العام ، مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 3 عصرًا ، ويقع شارع 26 يوليو - حي الأربعين - مدينة مبارك.

شرق أسيوط: مركز صحة الوليدية، مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 3 عصرًا، ويقع امام ابراج النصر بحي شرق.

القوصية : الوحدة الصحية بنى زيد بوق- مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 3 عصرًا ، ويقع مركز القوصية - طريق اسيوط ديروط الزراعي.

أبو تيج: الوحدة الصحية نزلة باقور ، مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 3 عصرًا ، ويقع مركز ابو تيج - طريق اسيوط سوهاج الزراعي.

محافظة سوهاج:

مركز رعاية طفل شرق مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 3 عصرًا ، ويقع ش. التحرير بجوار قصر الثقافة شرق سوهاج.

محافظة الشرقية:

مركز صحة ثان الزقازيق ، مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساء ، ويقع أمام مستشفي الزقازيق المركزي - شارع عز الدين حافظ.

محافظة قنا:

مركز صحة الأسرة المشروع الأوروبي ، مواعيد العمل من 8 صباحا حتى 8 مساء.

محافظة الأقصر:

مستشفى حميات الأقصر،مواعيد العمل من 1 ظهرا حتى 7 مساء.

محافظة أسوان:

مستشفى صدر أسوان مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 3 عصرًا ، ويقع ش. السماد امام كلية التربية.

محافظة البحر الأحمر:

الغردقة -وحدة صحة الأسرة بالأحياء مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 3 عصرًا.

الوادى الجديد وبها مركزان :

الخارجة: مركز طبى الخارجة، مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 3 عصرًا ويقع شارع جمال عبد الناصر – الزهور.

الداخلة : مركز طبى الداخلة مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 3 عصرًا ، ويقع شارع السادس من أكتوبر.