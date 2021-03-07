لهذه الأسباب.. وزير الخارجية اليوناني يزور القاهرة غدا ويلتقي شكري وأبو الغيط

يحل وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، ضيفا على مصر غدًا الاثنين حيث يلتقي نظيره سامح شكري، كما يلتقي أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وبحسب وسائل إعلام يونانية تأتي هذه الزيارة في أعقاب الرسائل الدعائية التركية ومزاعم بشأن إجراء محادثات مع مصر حول تعيين حدود المناطق البحرية في شرق البحر المتوسط وعدم إجراء مزايدات مصرية في الجرف القاري التركي.
ومن المقرر أن يعقد في القاهرة بعد غد الثلاثاء الاجتماع الأول لوزراء الطاقة، للدول الأعضاء في منظمة غاز جنوب شرق المتوسط (منتدى غاز شرق المتوسط).
وسيستقبل وزير البترول طارق الملا وزيرة الطاقة القبرصية ناتاشا بيليدو ونظيره الإسرائيلي يوفال شتاينتس، بينما سيحضر وزراء يونانيون وإيطاليون وأردنيون وفلسطينيون عبر الفيديو كونفرانس.
وفي هذا الاجتماع الوزاري الأول، ستتم مناقشة العديد من القضايا، بما في ذلك طلب من فرنسا لمشاركتها كعضو كامل في المنظمة وطلب من الإمارات العربية المتحدة بصفة مراقب.
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