أعلن الإعلامي معتز مطر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة تويتر، خبر اصابته بفيروس كورونا.
وغرد قائلا: "بعتذر لحضراتكم مجددًا على الظهور في مع_معتز الليلة ولعدة ليالي مقبلة .. اجريت فحص كورونا اليوم والنتيجة " ايجابية " والحمد لله كثيرًا .. لا تنسونا من صالح دعائكم ونلتقي على خير قريبا ً بإذن الله".
ويظهر الإعلامي معتز مطر على قناة الشرق الاخوانية، والتي تبث من تركيا، برنامجه "مع معتز".
وغرد له أيمن نور المسؤول عن قناة الشرق الاخوانية، متمنيا له الشفاء العاجل، قائلا: "خالص التمنيات للزميل معتز مطر بالشفاء العاجل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإرهابي معتز مطر يعلن إصابته بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.