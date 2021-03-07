بـ7 بروموهات.. القوات المسلحة تحتفى بيوم الشهيد والمحارب القديم

جدة - نرمين السيد - تضمنت الفيديوهات بطولات رجال القوات المسلحة، مؤكدة أن الحفاظ على الأرض والعرض مهما كان الثمن عقيدة قتالية فى قلب كل مقاتل مصرى. وتحتفل مصر كل عام فى 9 مارس بيوم الشهيد، تخليدًا لذكرى استشهاد رئيس أركان حرب الجيش المصرى الفريق أول عبدالمنعم رياض، والذى استشهد فى 9 مارس عام 1969.

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