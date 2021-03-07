مصر للطيران تسير غدا 43 رحلة دولية وداخلية لنقل 3406 ركاب 

تسير شركة مصر للطيران غدا الإثنين، 43 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 3406 ركاب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .
قالت مصر للطيران فى بيان صحفى اليوم الأحد، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة تنطلق من مطار القاهرة الدولى إلي كل من (بغداد، بيروت، أكرا، چوبا، لاجوس، أبوظبي، لندن، باريس، اسطنبول، دبي، روما، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، مسقط، اديس ابابا، اربيل)، بالإضافة إلى 10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3406 ركاب.
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