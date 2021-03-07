روسيا تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ أسبوع وإجمالي ضحايا الوباء يناهز 90 ألف حالة

علنت روسيا اليوم الأحد وفاة 368 شخصا بفعل مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يمثل المعدل اليومي الأدنى للوفيات بسبب الفيروس منذ نحو أسبوع.

وبحسب بيان لمقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا نشر على موقعه الالكتروني، فقد "تم تسجيل 368 حالة وفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع عدد الوفيات في البلاد إلى 89094 حالة".

وأضاف البيان أنه "تم تسجيل 10595 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 4322776 حالة"، ما يشير إلى انخفاض طفيف عن معدل إصابات أمس (11022 حالة)، كما تم تعافى 11576 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 3911924 حالة".

وكانت قد بدأت روسيا، في يوم الخامس من ديسمبر الماضي حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، أنه حتى يوم 25 فبراير، تم إجراء أكثر من 110 ملايين اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، بينها 162 ألف اختبار خلال الـ 24 الأخيرة.