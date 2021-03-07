فيديو .. شنودة فيكتور : تجربه تستحق الإشادة وسلوك يستوجب العقاب

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى شنودة فيكتور، إن الفنان أشرف عبدالباقى، له تجربة رائدة فى تكوين فريق مسرحى، مشيرا إلى أنه أثناء إنشاء الفريق كان يعلم أنه ينشئ فريق وجيل جديد، وكان يقلل من حجم دوره ويعطى أعضاء فريق المسرح مساحة أكبر.





وأضاف فيكتور، فى حلقة جديدة من برنامجه "بالمعدول"، الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، أنه من أهم مسؤوليات المدير الناجح هو إخراج جيل جديد قوى، وهو ما فعله الفنان أشرف عبدالباقى مع فريق "مسرح مصر".

وتابع فيكتور، أننا نحتاج لتجربة الفنان أشرف عبدالباقى مع مسرح مصر، فى كل القطاعات، ونحتاج للمدير الذى يعطى مساحة لمن تحته، ويدعمه ويقويه ويساعده ويرشده.

وأشار فيكتور إلى أنه "منذ مدة نستمع إلى المشروع القومى لتبطين الترع الذى تقوم به الحكومة، لتصل المياه لمجراها وللأراضى الزراعية".

وعرض فيكتور، صورة مخيبة للآمال، بإحدى الترع بعد تبطينها ضمن المشروع القومى لتبطين الترع، وقيام المواطنين بإلقاء القمامة به، لتتحول إلى مقلب زبالة.

ولفت فيكتور إلى أنه "لما الدولة تكون عاملة مشروع وحاجة نظيفة وتلاقى الناس تلقى القمامة فيه، ولما يكون فيه شوارع بها إشارات مرور ويقوم المواطنون بكسرها، ولما أى حد يشوه كوبرى أو أى حاجة عكس القانون، نرى الصورة دى".

ووصف فيكتور صورة القمامة بأنها "تعبر عن سلوك صعب جدا، ونريد أن ننهيه"، مشيرا إلى أننا لن نتخلص من هذه المخالفات إلا بقوة القانون ووجود رادع عبر غرامة مالية أو الحيس.

وربط فيكتور بين صورة مسرح مصر بأنه نموذج إيجابى نريد أن نعممه فى كل المجالات، وبين صورة القمامة فى الترعة بأنه سلوك سيئ نريد أن ننهيه، ونقف أمامه بكل قوة القانون، مؤكدا على أنه "عشان الصور الحلوة فى مصر تبقى كتير لازم نطبق القانون".