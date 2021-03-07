فيديو.. الأرصاد: ارتفاع درجة الحرارة الأيام المقبلة لتصل إلى 33

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد الأيام المقبلة ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة لتصل إلى 24 درجة على القاهرة، بينما تكون ذروة الارتفاع يوم الثلاثاء والأربعاء وتصل إلى 33 على القاهرة.





وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" على قناة صدى البلد، مساء الأحد، أن الارتفاع المفاجئ فى درجات الحرارة بسبب منخفض جوى صحراوى بشرق ليبيا يمتد تأثيره إلى مصر، مصحوب بنشاط رياح مثير للأتربة، خصوصًا على المناطق الغربية والسواحل الشمالية والوجه البحرى. وناشد المواطنين بعدم تخفيف الملابس، مضيفًا: "الشتاء لم ينته بعد وسيحدث انخفاض فى الحرارة مرة أخرى ابتداء من الخميس تصل قيمته إلى 10 درجات لتبلغ 23 درجة".

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