الأوقاف: إلغاء تصريح خطابة 4 أئمة من خطباء المكافأة بسبب الغش فى الاختبارات

جدة - نرمين السيد - قرر وزير الأوقاف، إلغاء تصريح الخطابة لأربعة أئمة وعدم السماح لهم بالتقدم لأى مسابقة تخص الوزارة، أو العمل بها ولو متطوعًا لمدة 5 سنوات؛ لمخالفتهم تعليمات الوزارة بشأن الامتحانات وتجاوزهم فى محاولة الغش.





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