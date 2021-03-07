اتحاد الجاليات المصرية بأوروبا ينشئ لجنة شئون المرأة المصرية في أوروبا

أصدر إتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا برئاسة محمد الزفزاف قرارًا بإنشاء "لجنة شؤون المرأة المصرية فى أوروبا" تهتم بشؤون المرأة المصرية على الساحة الأوروربية

وتختص اللجنة بتفعيل التواصل للمرأة المصرية المقيمة على آراضى الدول الأوروبية فيما بينهن البعض سواء كانت شخصيات إعتبارية أو قانونية أو بينهن وبين نظيرتهن من السكان الأصليين أو المحليين فى المجتمعات الأوروبية

وكذلك التواصل مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية وكذلك منظمات المجتمع المدنى الكائنة فى الدول الأوروبية المعنية بشؤون المرأة بما يحقق مشاركة فاعلة للمرأة المصرية فى المجتمعات الأوروبية التى تعيش فيها ويغير الصورة النمطية لدى البعض فى هذه المجتمعات عن المرأة المصرية ، ويساهم بفاعلية فى حل مشاكلها الإجتماعية الناتجة عن التأثيرات الثقافية فى المجتمعات التى تعيش فيها

كما تعمل اللجنة على الإستفادة من خبرات المرأة المصرية المقيمة فى أوروبا وكيفية الإستفادة منها فى خطط التنمية المستدامة المصرية ، والعمل على إيجاد تواصل فاعل بين المرأة المصرية المقيمة فى أوروبا وبين المؤسسات داخل مصر المعنية بشؤون المرأة وذلك للتعاون فى مجال شؤون المرأة والأسرة والطفولة

وتضم اللجنة فى عضويتها كل من عفاف على من أيرلندا وفهيمة النقراشى من ألمانيا وهالة رافعى من هولندا .