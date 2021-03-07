الصحة: تعلن أنواع اللقاحات وطريقة عملها وتصنيعها

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن أنواع اللقاح، وكيفية عملها، وتقنية تصنيعها، وخاصة اللقاحات المعطلة، والحية المضعفة.

ويرصد التقرير التالي أنواع وطرق وتصنيع اللقاحات:-

اللقاحات المعطلة:-

هي لقاحات تحتوي على الفيروس المنتج مخبريا بعد تدمير الحامض النووي له، ومن أشهر أمثلة هذا اللقاحات ( لقاح السولك الخاص، بشلل الأطفال، ولقاح السعال، ولقاح الإنفلونزا الموسمية.

اللقاحات الحية المضعفة:-

هي لقاحات تحتوي على الفيروس حي، لكن تم إضعاف الحامض النووي بحيث يصبح قادرا على إنتاج المناعة ولا يستطيع التسبب في المرض، ومن أشهر أمثلته القاح شلل الأطفال الفموي سايين، ولقاح الحمى الصفراء، ولقاحات الحصبة.

كيفية عمل اللقاح:-

عندما يخترق جسمنا عامل مسبب للمرض الجديد (فيروس أو بكتريا)،يقوم الجسم مباشرة بتكوين أجسام مضادة خاص بهذا المسبب، فيقضي عليه.

وتوجد العديد من التقنيات التي تستخدم لانتاج اللقاحات في العالم منها ما هو تقليدي ومنها ما هو حديث ولكن تدور معظم تقنيات التصنيع حول نوعين اساسين.

تقنيات جديدة لتصنيع اللقاح:-

مع التطور العلمي خصوصا في مجال البيولوجيا الجزئية والهندسة الوراثية اضيفت في السنوات الأخيرة مجموعات أخرى من اللقاحات تعتمد في تصنيعها على تكنولوجيا مختلفة مثل الأحماض النووية معادة التركيب أو تكنولوجيا الحامض النووي الرسولي