الصحة: خطة لتطوير حلوان العام بالقاهرة

نجحت مستشفي حلوان العام في إجراء جراحة بالمنظار الجراحي للركبة بعملية استعواض الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمني وتهذيب الغضروف الهلالي الداخلي بالمنظار الجراحي، شمل الفريق الطبي المعالج الدكتور زكي بسيوني

والدكتور محمد عبد العظيم اخصائي العظام، ومن التخدير الدكتور ادهم عدنان.

وأعلنت مستشفي حلوان العام عن خطة تطوير المستشفي والتي تبدأ بتطوير قسم التعقيم وجاري إنشاء وحدة رعاية اطفال وسيتم زيادة اسرة الرعاية المركزة، وذلك من اجل تحسين الخدمة والتي تقدم الخدمة لحوالي ٣ مليون نسمة.

وقال الدكتور حاتم المرسي مدير عام مستشفي حلوان العام ان قسم الأشعة يقدم كافة خدمات الاشعة المقطعية والايكو وجهاز مامو وجهاز دوبلر واجهزة سونار واشعة عادية، موضحا ان قسم المعمل يقوم بإجراء جميع التحاليل الطبية، وكذا قسم الأسنان وقسم و العلاج الطبيعي الذي يحتوي علي٢ سرير تدليك الفقرات.

وقال مدير عام المستشفي، ان المستشفي تستقبل الحالات الجراحية في اقسام الاطفال والنساء والتوليد والعظام ومنظار العظام بفريق طبي علي أعلي مستوي، وكذا قسم الرعاية والذي يحتوي علي ١٢ سرير رعاية و٤ سراير رعاية متوسطة وكذا قسم المبتسرين وعدد ١٤ حضانة و٢ سيرفو وغواصة.

من جانبه أضاف الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ان خطة تطوير المستسفي تهدف لزيادة أسرة الغسيل الكلوي والعناية وإدخال مناظير جميع التخصصات، وذلك بالتعاون مع فريق العمل المكون من مدير الطب العلاجي د.كمال أبو العلا، ومدير المستشفيات بالمديرية د.ناهد سمير.

قال الدكتور محمد شوقى رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية على أعلى مستوى، مع عمل خطة شاملة لتطوير كافة مستشفيات المديرية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

يذكر ان وتقدم المستشفي خدمات الاستقبال بجميع التخصصات الطبية، كمان أن قسم العيادات الخارجية تشمل جميع التخصصات الطبية.