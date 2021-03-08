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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا .. إصابة معتز مطر بكورونا .. دينا الشربيني تشارك في التوعية بأمراض البصر .. الأهلي يحتفل بعيد ميلاد طاهر محمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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