مصر تدين استمرار هجوم الحوثيين على السعودية: عمليات نكراء واعتداءات سافرة

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وقالت وزارة الخارجية، فى بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن آخر هذه العمليات الإرهابية ما تعرضت له، مساء أمس الأحد، كل من ميناء رأس تنورة، ومرافق شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية الشقيقة من هجمات بواسطة طائرة مسيرة وصاروخ باليستى، تم اعتراضهما والتصدى لهما بنجاح.
أضافت: "تؤكد مصر مجددًا على شديد رفضها واستهجانها لمثل تلك الهجمات الخسيسة التى تتنافى مع القانون الدولى والإنسانى، وتعرقل من جهود إحلال السلام باليمن، فضلاً عما تمثله من تقويض لأمن المنطقة واستقرارها".
وشددت الخارجية، فى الوقت ذاته، على وقوف مصر، حكومة وشعبا، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتضامنها مع كل ما تتخذه المملكة من إجراءات لمواجهة تلك الاعتداءات السافرة، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
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