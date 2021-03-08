جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الأوقاف على موقعها الرسمى، منذ قليل، بيانًا بأبرز المشاركين وأهم البحوث التى تم قبولها بـ المؤتمر الدولى الحادى والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذى يعقد تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات"، خلال الفترة من 13 – 14 مارس الجارى.





وكان وزير الأوقاف قد أعلن، فى مؤتمر صحفى أمس الأحد، تفاصيل المؤتمر الـ 31 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث أكد أنه المؤتمر الثقافى الدينى الوحيد الذى يعقد مباشرة فى ظل ظروف انتشار فيروس كورونا، وفى الوقت الذى نجحت فيه مصر فى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد. شاهد موقع الأوقاف من هنا وأشار إلى أن المؤتمر تشارك فيه 35 دولة، وستتم مناقشة أكثر من 30 بحثا، مؤكدا أن الناس فى حاجة إلى التلاقى، موضحا أن المؤتمر يرفع شعار "حوار لا صدام" فالحوار علم وفن يحتاج إلى مهارات خاصة. ونوه وزير الأوقاف، بأن ترسيخ الحوار يعد أنُاسا قادرين على الحوار والتفاوض الدولى، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء مركز دولى للحوار بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف تنشر أهم الأبحاث التى ستتم مناقشتها خلال مؤتمر الشؤون الإسلامية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.