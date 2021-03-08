انت الان تتابع تفاصيل خبر أتربة ورياح وارتفاع الحرارة 8 درجات.. حالة الطقس اليوم الإثنين 8 مارس وحتى السبت 13 مارس والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين 8 مارس، وحتى مطلع الأسبوع المقبل، وبالرغم من الإرتفاع في درجات الحرارة إلا أن خبراء الأرصاد ما زالوا يؤكدون على استمرار فصل الشتاء، محذرين من تخفيف الملابس أثناء الإرتفاع في الحرارة، حيث ما زلنا في الشتاء والتقلبات مستمرة.

حالة الطقس اليوم الإثنين 8 مارس وحتى يوم 13 مارس

ووفق تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإنه سوف تتساقط الشبورة المائية صباح الإثنين 8 مارس، على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناه والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، واعتباراً من يوم الثلاثاء سوف ترتفع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد بمقدار 8 درجات.

وحول حالة الطقس اليوم، فسوف يسود طقس على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، وحار على جنوب الصعيد ومائل للحرارة على شمالها نهاراً، وشديد البرودة على جميع الأنحاء ليلاً.

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وأضافت الأرصاد أنه يوم الثلاثاء سوف تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وسوف تكون هناك أتربة عالقة خلال ساعات النهار على القاهرة والوجه البحري ومدن القناه وشمال الصعيد، وخلال يومي الخميس والجمعة سوف تنشط الرياح على بعض المناطق وذلك وفق التقارير المرفقة.