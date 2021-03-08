انت الان تتابع تفاصيل خبر قرار هام بشأن جميع مشتركي الإنترنت الأرضي على مستوى الجمهورية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - لا شك أن الإنترنت الأرضي أصبح الآن من الأساسيات عند ملايين المصريين، فهناك أعداد كبيرة من الشعب المصري يقضون ساعات كثيرة على وسائل التواصل الإجتماعي إما لقضاء مصالحهم أو للترفية والتسلية أو للتثقيف ومتابعة أهم الأخبار.

تفاصيل قرار القومي لتنظيم الإتصالات حول مشتركي الإنترنت الأرضي

خلال الآونة الأخيرة أصبح النت الأرضي عبارة عن باقة مثل باقة الهاتف المحمول، بخلاف ما كان عليه الأمر قبل ذلك، حيث أن الإشتراك كان شهرياً بغض النظر عن حجم الإستهلاك، والآن ومع النظام الحالي قد يفاجأ المواطن بانتهاء باقته بشكل مفاجئ.

ومن هنا صدر قرار الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بشأن الإنترنت الأراضي، ومحور هذا القرار يدور حول ضرورة إلزام الشركات بإعلام المستخدمين عن حجم استهلاكهم من الباقة الشهرية بشكل دوري عن طريق رسائل متتالية على الهاتف المحمول. والمسجل لدى الشركة.

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وأضاف تنظيم الإتصالات أنه على الشركات إرسال 3 رسائل شهرية على فترات متباعدة بحجم الإستهلاك، الرسالة الأولى حينما يبلغ حجم الإستهلاك 50%، والرسالة الثانية عن 75% والثالثة عند 100%، وأضافت أن هذا القرار يأتي ضمن قرارات أخرى لحماية حقوق المستهلك.