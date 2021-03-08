مستشفى حلوان العام ينجح فى إجراء جراحة بالمنظار للركبة

جدة - نرمين السيد - نجح مستشفى حلوان العام، مساء أمس الأحد، فى إجراء جراحة بالمنظار للركبة حيث تم إجراء عملية استعواض الرباط الصليبى الأمامى للركبة اليمنى، وتهذيب الغضروف الهلالى الداخلى.





شمل الفريق الطبى المعالج الدكتور زكى بسيونى، والدكتور محمد عبدالعظيم، أخصائى العظام، ومن التخدير الدكتور أدهم عدنان. وفى سياق متصل، قال الدكتور حاتم المرسى، مدير عام مستشفى حلوان العام، إن قسم الأشعة يقدم جميع خدمات الأشعة المقطعية والأيكو، كما يوجد جهاز مامو، وجهاز دوبلر وأجهزة سونار والأشعة عادية، موضحا أن قسم المعمل يقوم بإجراء جميع التحاليل الطبية، وكذا قسم الأسنان وقسم العلاج الطبيعى. من جانبه، أكد الدكتور كريم سلام، وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ـن خطة تطوير مستشفى حلوان تهدف لزيادة أسرَّة الغسيل الكلوى، والعناية المركزة، وإدخال مناظير جميع التخصصات، بالتعاون مع فريق العمل المكون من مدير الطب العلاجى، الدكتور كمال أبو العلا، ومدير المستشفيات بالمديرية الدكتورة ناهد سمير.

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