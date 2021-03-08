نقيب الصحفيين: السعي للإفراج عن المحبوسين احتياطيا واجب دائم

كشف الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقسيب الصحفيين تفاصيل الإفراج عن بعض الصحفيين المحبوسين احتياطيا.

وقال رشوان في منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك :" السعي للإفراج عن الزملاء المحبوسين احتياطيا، ليس مناسبة انتخابية ولا هو جهد عارض، بل هو "واجب" دائم أقوم به في كل الأوقات وفي أي موقع كنت".

وتابع قائلا:" هذه أسماء بعض الزملاء الذين خرجوا في العامين السابقين، سؤالهم واجب لمعرفة الحقيقة وشهادتهم هي الحكم: هشام جعفر- عادل صبري - عوني نافع- سامح حنين - حسام السويفي - أحمد عبدالعزيز- ناصر عبدالحفيظ - إبراهيم الدراوي".