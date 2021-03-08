تفاصيل وضع مقتنيات توت عنخ آمون بفتارين المتحف المصرى الكبير

وقال عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف، فى بيان أصدرته الوزارة، إنه تم ترميم وتقوية وتدعيم الأجزاء الضعيفة بالتمثال الثانى للملك رمسيس الثانى الموجود بفناء مدخل الهرم الزجاجى بالمتحف، وإجراء أعمال التنظيف الميكانيكى والكيميائى لأجزائه، وإعادة تركيبه ووضعه فى هذا المكان.
وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال تثبيت تماثيل الملك سونسرت الأول فى مكان عرضها النهائى بالدرج العظيم.
يشار إلى أن التمثال الثانى للملك رمسيس الثانى الموجود بالمتحف المصرى الكبير يبلغ ارتفاعه 8 أمتار ووزنه حوالى 30 طناً، وقد كان مقسماً إلى 5 قطع منذ أن تم اكتشافه من مئات السنين.
ويمثل تمثال الملك رمسيس الثانى واقفًا مقدمًا قدمه اليسرى عن اليمنى، ويمسك فى يديه بعض اللفائف ويرتدى النقبة الملكية القصيرة ذات الطيات والثنيات، ويرتدى التمثال حزاما حول خصره مُزين بزخارف ويحمل اسم الملك، وخلف التمثال دعامة خلفية منقوش عليها مجموعة من النصوص الهيروغليفية
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