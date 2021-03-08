حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 9-3-2021

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 9/3/2021

مهنيا :أنجز عملك بهدوء ولا تقصر في واجباتك، قد تحتاج الى قسط أكبر من السكينة فحاول أن تجدها وتغرف منها لانّها سلاح قويّ وفعّال

عاطفياً: ادعوك الى معاملة الحبيب بلطف ونعومة، بعد برودة او جفاء اللقاءات الأخيرة من يدري كيف ستكون ردة فعله

صحياً: يخشى من مشاكل في الجهاز العصبي، توعكات غير مؤلمة قد تتطور بشكل سلبي بدون استرعاء الانتباه

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 9/3/2021

مهنياً: حاول أن تستعمل علاقاتك الخاصة والعامة لتعزيز موقعك العملي، لكن من دون استغلال الآخرين

عاطفياً: قد تشهد الفترة المقبلة بعض التذمّر من الشريك، لكنّ تصرفاتك الأخيرة دفعته إلى القيام بردة فعل حاسمة في هذا الاتجاه

صحياً: التنبه إلى نوعية المكونات في بعض الأطعمة ضروري جداً

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 9/3/2021

مهنيا: قد يطرح عليك صديق قديم بعض الأفكار المميزة، لكن لا تتسرع في قراراتك قبل الاطلاع على كل التفاصيل

عاطفياً: محاولات الشريك للسيطرة عليك متواصلة، لكنّك لن تكون معقتناً بما يقدمه من اقتراحات، فكن حذراً

صحياً: بعض التعب، تجنب التنقلات العملية غير الضرورية المتعبة أكثر مما هي مفيدة

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 9/3/2021

مهنياً: مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذاناً صاغية

عاطفياً: الوحدة سلاح قاتل، لكنك ستتخطاها بمساعدة بعض الأصدقاء، وستظهر النتائج سريعاً

صحياً: لا مشاكل صحية عموماً هذا اليوم، وهذا دليل عافية فاطمئن

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 9/3/2021

مهنياً: أجواء العمل الجيدة ضرورية، ذلك بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح

عاطفياً: لا تعامل الشريك بجفاء، فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما وخصوصاً بعد الأجواء الإيجابية السائدة حالياً

صحياً: أنت معرض للأزمات القلبية وارتفاع الضغط بسبب عصبيتك وقلقك، وأنت ليس من النوع الذي يهتم بصحته

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 9/3/2021

مهنياً: أحداث غير متوقعة تثير بعض الانفعالات، لذا عليك إجراء بعض التعديلات لتلافي الموضوع لاحقاً

عاطفياً: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعاً من التوتر العابر، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الأمر

صحياً: خطرعطل في الأوردة الدموية للنخاع، انتبه في قيادة السيارة

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 9/3/2021

مهنياً: أوضاعك المالية قد تهتز بعض الشيء بسبب كثرة الإنفاق غير المجدي،لا توقع أي وثيقة قبل أن تدقق في تفاصيلها وبنودها

عاطفياً: إذا رغبت في الزواج فهنيئاً لك شرط اختيار يوم

صحياً: تتمتع بالحيوية والنشاط ويخيفك المرض وترفض أن ترقد طويلاً في الفراش

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 9/3/2021

مهنياً: لا تدخل مع الزملاء بنقاش عميق لن يؤدي الى نتيجة ويفاقم الوضع سوءاً

عاطفياً: حاول حل الإشكالات مع الحبيب بموضوعيه فقد تصل معه الى النتيجة المرضية

صحياً: لا توفر مخزون الطاقة الكبير الذي تتمتع به لاستعادة نشاطك وحيويتك المعهودتين

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 9/3/2021

مهنياً: تعقد اتفاقًا له علاقة بالجمال والفن والذوق، والتزم عملك وواجباتك ولا تكن كثير التذمر

عاطفياً:عليك أن تعرف كيف تتأقلم مع طباع الحبيب ان أردت الاستمرار في العلاقة الناجحة معه

صحياً: تشتهر في محيطك بحبك لممارسة الرياضة وتستمر في هذا الاتجاه وتشجع الآخرين على التمثل بك

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 9/3/2021

مهنياً: التصرف مع الآخرين بأدب ولياقة يكسبك المزيد المصداقية وكسب ثقة الجميع بدون استثناء

عاطفياً: ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق بالكامل، فتكون مضطراً إلى مضاعفة بذل جهودك

صحياً: أنت عاشق للملذات وتعطي الكثير، لكن صحتك تستحق منها أن تعشق الاهتمام بها

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 9/3/2021

مهنياً: لا تتخذ قراراتك بشكل عشوائي قبل أن تستشير أشخاصاً ذوي خبرة، وحاول أن تنهي الأعمال الضرورية بوقتها قبل أن تتراكم عليك

عاطفياً: اصغِ الى وجهة نظر الحبيب فقد تجد أنه على حق، ثق به أكثر ولا تشكك في تصرفاته

صحياً: لا تهمل وضعك الصحي اعتقاداً منك أن الأمر لا يستحق، أنت مخطئ في هذه الناحية

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 9/3/2021

مهنياً: تحاول أن تعتمد طريقة وأسلوب جديد في العمل يساعدك على إنجاز مهامك بوقتها

عاطفياً: راقب تصرفاتك جيدا فأنت تدرك أنك تزعج الحبيب، فحاول أن تعيد النظر اليوم في طبيعة علاقتك به

صحياً: من الصحي والمفيد ممارسة المشي أو الركض أو اتباع نظام غذائي مدروس جيداً