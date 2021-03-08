طقس اليوم.. دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى فى القاهرة 24

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

بينما يكون الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة، وحار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وبارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية جنوبية شرقية، وعن حالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغري

القاهرة 24 13

الإسكندرية 23 13

وادي النطرون 22 11

طنطا 23 12

شبين الكوم 24 13

دمنهور 23 11

بلطيم 22 12

مطروح 21 10

السلوم 23 11

سيوة 25 10

بورسعيد 22 14

دمياط 22 13

الزقازيق 24 13

المنصورة 24 12

الإسماعيلية 24 12

السويس 24 12

العريش 22 12

رفح 21 12

رأس سدر 24 11

نخل 22 06

نويبع 27 17

طابا 25 15

كاترين 21 06

الطور 24 11

شرم الشيخ 27 16

الغردقة 28 17

مرسي علم 28 15

الفيوم 24 11

بني سويف 25 11

المنيا 27 11

أسيوط 27 11

سوهاج 29 12

قنا 29 12

الأقصر 31 12

أسوان 32 13

ادفو 32 14

أبوسمبل 33 15

الوادي الجديد 30 12

شلاتين 29 15

أبو رماد 29 15

حلايب 28 16

رأس حدربة 28 16