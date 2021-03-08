صيف وشتا في وقت واحد.. الطقس يفاجئ المصريين وتحذير عاجل من هذا الأمر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة حارة على أن تكون ذروتها غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء وتتخطى درجات الحرارة 30 درجة مئوية.
من جانبه قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة لـ 30 درجة مئوية.
وعن حقيقة سقوط أمطار ، أكد أن حالة الجو غير مستقرة ما بين ارتفاع وانخفاض وأنه من غير المتوقع سقوط أمطار الفترة القادمة ، محذرا من تخفيف الملابس يومي الثلاثاء والأربعاء.
وعن سبب الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة أكد انه يرجع إلى منخفض جوي صحراوي بشرق ليبيا يمتد تأثيره إلى مصر، مصحوب بنشاط رياح مثيرة للأتربة على المناطق الغربية بشكل كبير.
وحذر شاهين من تقلبات الجو قائلا إنه ابتداء من يوم الخميس ستنخفض درجات الحرارة لحوالي 10 درجات وتستمر حتى السبت.
وعن اليوم فتبدأ موجة حارة من خلال ارتفاع تدريجي على البلاد ويستمر هذا الطقس الدافئ على محافظات الجمهورية طوال اليوم ، ويكون الطقس دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة
ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية أيضًا على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما يكون ما بين الدافئ والحار على محافظات الصعيد نهارا، باردا ليلا والرياح معتدلة، وتكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض المناطق.
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